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Оруджев объяснил, почему «Мерседес» должен экспериментировать даже в ущерб результатам

Оруджев объяснил, почему «Мерседес» должен экспериментировать даже в ущерб результатам
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о проблемах немецкой команды «Мерседес» на старте нынешнего сезона Формулы-1.

«Их эксперименты с настройками — почему нет. Им нечего терять. Они явно лучше середины пелотона, но не хватает темпа до «Макларена» и «Феррари». А как мы видим, рабочее окно машины узкое. Поэтому можно и поэкспериментировать.

Следующая машина будет последней с текущими правилами, и вряд ли на неё они потратят много ресурсов — соответственно, и изобретать что-то новое не будут. Скорее всего, пытаются лучше понять, как выжать максимум из имеющегося», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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