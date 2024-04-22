Предсерийный прототип LaFerrari выставлен на аукцион. За него уже дают почти $ 1 млн

На онлайн-площадке SBX Cars на продажу выставлен предсерийный прототип флагманского гиперкара Ferrari — LaFerrari. Торги за автомобиль завершатся 24 апреля, и на данный момент самая высокая ставка за него — $ 980 тыс.

Предсерийный прототип LaFerrari Фото: SBX Cars

В описании сказано, что, согласно внутренней документации Ferrari, этот прототип значится под именем F150 Prototipo Preserie PS1. На одометре автомобиля 16 412 пройденных километров, а под капотом — 6,3-литровый двигатель F140FE V12, который вместе с предсерийной системой HY-KERS генерирует мощность 963 лошадиные силы.

Предсерийный прототип LaFerrari Фото: SBX Cars

Отдельно отмечается, что этот прототип не сертифицирован для дорог общего пользования, а потому его нельзя зарегистрировать для поездок по городу.

Предсерийный прототип LaFerrari Фото: SBX Cars

Напомним, серийное производство LaFerrari стартовало в 2013 году. Максимальная скорость автомобиля составляет 352 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,6 секунды.