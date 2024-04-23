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«Спасибо, что были со мной в горе и радости, всех люблю». Хэмилтон обратился к фанатам

«Спасибо, что были со мной в горе и радости, всех люблю». Хэмилтон обратился к фанатам
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Энергия и страсть от фанатов в Китае были невероятными. Поддержка в целом в этом году тоже была невероятной, и я не могу отблагодарить вас всех за это. Я продолжаю гоняться и бороться из-за вас. Без вас я бы не смог. От глубины души спасибо, что были со мной в горе и радости. Вечно благодарен, люблю вас всех», — написал Хэмилтон, прикрепив несколько фото с этапа в Шанхае.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, на Гран-при Китая Хэмилтон занял девятое место. Его товарищ по команде Джордж Расселл был шестым. Победу одержал нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

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