Марк Маркес признался, по какой причине он принял решение сменить команду

Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес рассказал о причине, по которой он принял решение покинуть «Хонду» в конце предыдущего сезона.

«Я получаю удовольствие. Проводить уикенд, думая о том, чтобы попасть в десятку, — это не одно и то же, что бороться за пятёрку или подиум.

Это главная причина, по которой я принял решение сменить команду. Я хотел ответить себе на вопрос, остаюсь ли я конкурентоспособным. И да, я конкурентоспособен. Другое дело — быть ещё сильнее, чтобы бороться за титул. Сейчас я счастлив, потому что могу бороться за пятёрку лучших с сильнейшими», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Ранее испанец рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся во время Гран-при США MotoGP.