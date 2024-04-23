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Представлен первый автомобиль с обновлённой интеллектуальной системой от Huawei

Представлен первый автомобиль с обновлённой интеллектуальной системой от Huawei
Aito M5
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Бренд Aito официально представил обновлённый автомобиль M5, который в базовой версии получил обновлённую продвинутую интеллектуальную систему помощи при вождении от Huawei, пишет издание CnEVPost. При этом, как ранее сообщали в Huawei, Aito M5 станет первым автомобилем, который получит обновлённую систему ADS.

Aito M5

Aito M5

Фото: Aito

По словам представителей Huawei, одна из особенностей системы ADS 2.0 в том, что ей не нужны высокоточные карты. При этом утверждается, что ADS требуется намного меньше данных, чем другим подобным системам, поскольку лидары и камеры автомобиля передают алгоритмам более точную и актуальную информацию о дорогах.

Aito M5

Aito M5

Фото: Aito

Алгоритмы способны самостоятельно распознавать светофоры, находить места для парковки и помогать водителю парковаться в узких местах. В будущем, отмечают в Huawei, система будет способна самостоятельно управлять автомобилем без помощи водителя.

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