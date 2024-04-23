Комацу назвал преимущества возможного изменения системы начисления очков в Ф-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отреагировал на недавнюю новость о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1. Ранее сообщалось, что на этой неделе руководство «Королевских гонок» обсудит эту тему. Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся такими же, как сейчас, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

«А в чём недостаток у предлагаемой системы? Это предложение не имеет никакого значения для тех, кто набирает много очков. Последствия могут быть только для пятёрки худших. Что касается болельщиков, то они бы оценили, если бы награждались команды, занимающие 11-е и 12-е места. Эстебан Окон в Китае был 11-м. Поэтому при новой системе он набрал бы два очка. Будет меньше гоночных коллективов без очков. Мотивация команд усилится», — приводит слова Комацу GrandPX.news со ссылкой на Ekstra Bladet.