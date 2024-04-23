Комацу — о штрафе Магнуссена в Китае: в той ситуации больше виноват Цунода

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказал мнение о том, что наказание, наложенное на пилота команды Кевина Магнуссена на Гран-При Китая, было несправедливым.

Магнуссен получил штраф за неудачную попытку обгона Юки Цуноды из «РБ», в результате которой японца развернуло и он был вынужден сойти. Датчанин получил два штрафных балла.

«Он не вытеснял Цуноду с трассы. Он нырнул внутрь шестого поворота, попал в апекс. Цунода двигался шире, и Кевин всё равно оставил место, а сам Цунода постепенно вернулся. Нельзя сказать, что Кевин полностью виноват. По мне, так минимум 50 на 50. А вообще, я думаю, что больше виноват Цунода», — приводит слова Комацу Motorsport.

Ранее Комацу отреагировал на недавнюю новость о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1.