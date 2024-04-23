Экипаж Дмитрия Сотникова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-рейд «Золото Кагана»

Сегодня, 23 апреля, в Астрахани завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». Победу в нём одержал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

Перед последним, четвёртым днём лидировал экипаж Андрея Каргинова, но из-за поломки турбины на его машине и штрафа они опустились на итоговое пятое место.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» пилот Эдуард Николаев лидировал после проблем Каргинова, но за 35 километров до финиша на его машине не выдержала ступица вентилятора и он обломился. Мотор стал греться и перешёл в аварийный режим работы. В итоге Николаев занял четвёртое место.

Экипаж Дмитрия Сотникова показал в заключительный день этапа второй результат, но за счёт стабильности одержал победу в ралли-рейде.

Генеральная классификация ралли-рейда «Золото Кагана 2024»

1. 302 Д. Сотников («КАМАЗ-мастер») 12:36.04.

2. 305 Б. Каримов («КАМАЗ-мастер») +21.41.

3. 306 Ю. Найман («УРАЛ Моторспорт») +2:55.57.

4. 304 Э. Николаев («КАМАЗ-мастер») +4:55.26.

5. 303 А. Каргинов («КАМАЗ-мастер») +10:46.56.

6. 309 А. Филякин («ГАЗ Рейд Спорт») +26:29.09.

7. 308 М. Шкляев («ГАЗ Рейд Спорт») +49:33.20.

8. 301 С. Вязович («МАЗ-Спортавто») +76:21.27.

Следующий этап чемпионата России, гонка «Пески Арчеды», пройдёт в мае в Волгоградской области.