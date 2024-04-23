«Я считаю это гоночным инцидентом». Магнуссен — о столкновении с Цунодой

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказал своё мнение о столкновении с японцем Юки Цунодой на Гран-при Китая, за которое он был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла.

«Я не знаю, как мне можно было поступить иначе. Мне показалось, что он вышел из поворота очень широко. А потом он вырулил на меня. Я сам поворачивал в тот момент и был словно заперт в той ситуации. Я не мог ничего поделать. Но они решили наказать именно меня.

Мне кажется, в момент контакта его машина была частично за пределами трассы. Я думаю, мы просто не совсем поняли друг друга. Мне нужно пересмотреть этот момент ещё раз. Но я считаю, что это можно было признать гоночным инцидентом», — приводит слова Магнуссена издание Motorsport.