Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я считаю это гоночным инцидентом». Магнуссен — о столкновении с Цунодой

«Я считаю это гоночным инцидентом». Магнуссен — о столкновении с Цунодой
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказал своё мнение о столкновении с японцем Юки Цунодой на Гран-при Китая, за которое он был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла.

«Я не знаю, как мне можно было поступить иначе. Мне показалось, что он вышел из поворота очень широко. А потом он вырулил на меня. Я сам поворачивал в тот момент и был словно заперт в той ситуации. Я не мог ничего поделать. Но они решили наказать именно меня.

Мне кажется, в момент контакта его машина была частично за пределами трассы. Я думаю, мы просто не совсем поняли друг друга. Мне нужно пересмотреть этот момент ещё раз. Но я считаю, что это можно было признать гоночным инцидентом», — приводит слова Магнуссена издание Motorsport.

Материалы по теме
Комацу — о штрафе Магнуссена в Китае: в той ситуации больше виноват Цунода
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android