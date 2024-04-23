Вассёр рассказал, помешал ли «Феррари» «сложный» асфальт в Шанхае

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, помешал ли его команде новый асфальт на трассе в Шанхае, к которому непросто было привыкнуть из-за уменьшенного времени на тренировочные заезды (это был спринтерский уикенд. – Прим. «Чемпионата»).

«Было очень сложно понять этот асфальт, в том числе из-за формата уикенда. В конце концов, речь в данном случае может идти об одной десятой, а не о полсекунды. Так что это не может быть нашим оправданием. Все были в одинаковых условиях. Кто-то справился с этим лучше, кто-то хуже. Нам нужно понять, как лучше готовиться к гонке», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

На Гран-при Китая монегаск Шарль Леклер занял четвёртое место, а испанец Карлос Сайнс – пятое.