Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр рассказал, помешал ли «Феррари» «сложный» асфальт в Шанхае

Вассёр рассказал, помешал ли «Феррари» «сложный» асфальт в Шанхае
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, помешал ли его команде новый асфальт на трассе в Шанхае, к которому непросто было привыкнуть из-за уменьшенного времени на тренировочные заезды (это был спринтерский уикенд. – Прим. «Чемпионата»).

«Было очень сложно понять этот асфальт, в том числе из-за формата уикенда. В конце концов, речь в данном случае может идти об одной десятой, а не о полсекунды. Так что это не может быть нашим оправданием. Все были в одинаковых условиях. Кто-то справился с этим лучше, кто-то хуже. Нам нужно понять, как лучше готовиться к гонке», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

На Гран-при Китая монегаск Шарль Леклер занял четвёртое место, а испанец Карлос Сайнс – пятое.

Материалы по теме
«Феррари» изменит традиционную расцветку на Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android