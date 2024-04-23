«Феррари» откажется от традиционной расцветки на Гран-при Майами

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» во время Гран-при Майами откажется от традиционной красной расцветки и выступит с особой ливреей, которая отсылает к North American, под чьим брендом гоночный коллектив завершал сезон в 1964 году на территории США. Об этом информирует Motorsport. Таким образом, болиды «Скудерии» в Майами вдобавок к традиционной красной расцветке могут получить светло-синие тона.

Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая. В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 баллов.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

Ранее сообщалось, что «Скудерия» заключила дорогостоящий контракт с новым титульным спонсором и в скором времени объявит об этом.