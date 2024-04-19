У «Альпин» впервые в сезоне появится запасной болид после постройки более лёгкого шасси

Команда «Альпин» подготовила облегчённое шасси к Гран-при Китая Формулы-1. Таким образом, у французской команды впервые в сезоне появится запасная машина, сообщает Motorsport.

Технический директор «Альпин» Киарон Пилбим объяснил, какие проблемы болида в нынешнем сезоне поправит новое шасси.

«Гран-при Китая станет первым, где у нас будет в распоряжении три шасси. Наряду с аэродинамическими разработками «Альпин» также занимается снижением веса машины, который превысил лимит в начале этого сезона.

Мы почти у цели, мы её достигнем в ближайшие пару гонок. Ещё до первого этапа мы разработали программу по снижению веса машины, которая состоит из ряда детальных изменений», — приводит слова Пилбима Motorsport.

Новое шасси сначала будет предоставлено Эстебану Окону.