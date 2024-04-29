«Сами же ушли? Пусть сами и приходят». Какие планы у несостоявшейся трассы Ф-1 под Питером

Полгода назад «Чемпионат» подвёл с генеральным директором автодрома «Игора Драйв» Алексеем Титовым итоги прошлого соревновательного сезона, а также обсудил существенное сокращение «Сочи Автодрома» и многое другое. Новый разговор — скорее взгляд в будущее. Мы обсудили планы трассы в Ленинградской области на 2024 год и её новые возможности, а также уточнили, не пора ли снова наводить мосты с международными чемпионатами.

«Человек ездит в поле, вылетел — и ничего. А потом пришёл на региональные соревнования — ого, тут стенка, страшно»

— Алексей, какие у «Игора Драйв» основные планы на нынешний сезон?

— Быстрее, выше, сильнее. Мы хоть и не олимпийские виды спорта, но слоган нам близок. Уже очень активно идёт подготовка к сезону: первые майские — и погоним вперед. Как и в прошлом году, глобальная задача — максимально задействовать весь комплекс, одновременно проводить как можно больше мероприятий на разных площадках. Сейчас идут различные технические обновления, приготовления к старту сезона, чтобы подарить болельщикам и спортсменам классный, «вкусный» сезон.

Мы активно поработали над тем, чтобы проводить как можно больше мероприятий регионального уровня: это соревнования по дрифту, ралли-кроссу, мотокроссу. Впервые у нас пройдёт большой спортивный праздник для поклонников двухколёсной техники — «Мото Драйв». Он состоится в последние выходные июня. Гостей ждёт насыщенная спортивная программа: шоссейно-кольцевые гонки Motoring, где будет представлен весь российский супербайк и суперспорт, также соревнования по эндуро и эндуро-кроссу. Это тоже очень зрелищная дисциплина: мы привыкли, что у нас или кольцо, или мотокросс, а эндуро-кросс интересен тем, что это очень требовательная с технической точки зрения дисциплина, которая позволяет нам шагнуть в сторону мотоциклетных ралли-рейдов.

Ещё запускаем новый для нас проект — школу дрифта, в рамках которой любой желающий вне зависимости от опыта может стать настоящим спортсменом. Мы позволим тренироваться на реальной трассе в реальных условиях в тандеме с опытными инструкторами. Среди них известные участники топовых соревнований, а ведущий — пилот команды BlackDrift Илья Клюкин.

— Не слишком ли опасно учить дрифту на реальной трассе, ведь поймать стену достаточно просто?

— Конечно, риск есть. Мы долго размышляли по этому поводу, но пришли к выводу, что погружать людей в «розовые», домашние условия тоже неправильно. В случае с дрифтом мы работаем уже со взрослыми людьми. Это 18+, не дети — они понимают, на что идут. Наличие профессиональных инструкторов тоже способствует безопасности: когда ты садишься с человеком в автомобиль, сразу видишь, слушается он тебя или нет, аккуратный или опрометчивый, безопасно ли едет. Никто не говорит, что надо сесть и сразу влупить 100 км/ч на постановке, чтобы потом отлавливать машину в надежде не попасть в бетон!

Конечно, риски есть, но на то он и автоспорт. Хорошо, что приходящие в него люди сразу ощутят эти риски. Чтобы не было такого, что человек ездит в поле, вылетел, пропахал – и ничего. А потом пришёл на региональные соревнования — ого, тут стенка, страшно!

— Наверняка предусмотрена какая-то страховка на случай использования вашей техники?

— Если это арендная техника, то гости документально подтверждают, что несут финансовую ответственность за неё. В этом плане механизм уже отработан. И, повторюсь, сразу видно, что за человек приходит и есть ли с ним смысл работать дальше. 99,9% людей, приходящих в подобного рода дисциплины и школы, осознают, что они здесь не для «терроризма» техники. Они понимают, что едут в дорогом автомобиле, который не надо просто так крушить и ломать. А так есть целый набор юридических и финансовых инструментов защиты.

Дрифт на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Как я понимаю, у вас есть и ещё один условно «обучающий» проект — совместный с «СМП Рейсинг» чемпионат по картингу?

— Мы начали раскачивать историю с классом Микро 4Т самостоятельно ещё в прошлом году. Потом к нам вышел на связь Сергей Сироткин, предложил реализовать проект вместе, и мы с удовольствием поддержали эту правильную, красивую историю. Она даёт возможность молодым спортсменам в возрасте от шести до восьми лет не вариться в прокатном картинге. Это частая проблема: люди приходят в прокат и вообще никуда из него не выходят, становятся чемпионами одного картодрома.

Программа «СМП Рейсинг» в Микро 4Т предполагает ряд региональных чемпионатов: наш Северо-Западный, в Московском регионе и в Татарстане. Лучшие из лучших потом приезжают на гранд-финал в Сочи. Эта история позволяет людям сразу, без раскачки, испытать себя, увидеть, на что они способны не только в рамках своего региона. И победитель гранд-финала имеет возможность попасть в программу развития «СМП Рейсинг». При этом участие в этом чемпионате стоит абсолютно вменяемых денег, а техника абсолютно одинаковая, её готовят одни и те же механики. При всём желании родители не смогут «купить» своему ребенку прибавку в скорости.

«Будем делать всё необходимое, чтобы людям было удобно до нас добраться»

— Вы упомянули появление мероприятия «Мото Драйв». Как сильно оно будет отличаться от автомобильного «Гараж Феста», помимо понятного обрамления мотогоночными соревнованиями?

— У нас будут мастер-классы для тех, кто желает улучшить свои навыки управления мотоциклом, покататься на площадке и при этом получить напутственные слова и детальные выводы от профессионалов. В частности, мастер-класс по эндуро проведёт Давид Леонов, один из ведущих российских эндуро-гонщиков, чемпион России по эндуро-кроссу. Конечно, будет насыщенная развлекательная программа: музыкальная фура, кавер-группы, барабанное шоу и «Уличная классика». В рамках последней будут организованы площадки для паркура, хип-хопа и воркаута с мастер-классами для всех желающих. Будет за что поболеть и помимо мотогонок: импровизированные соревнования по BMX и панна – уличный футбол 1 на 1 в клетке.

Начнём с такого формата фестиваля, а дальше будем развивать. Для нас эта мотоистория происходит впервые, так что начинаем с проверенных инструментов, а потом планово будем развивать, расширять. У нас нет цели превращаться в мотофестивали в их классическом понимании: «Харлей-Дэвидсоны», рок-концерты, шашлыки и пиво.

— Почему нет?

— У нас спортивная площадка, и мы хотели бы делать фокус на спорт. В регионе и в целом в стране уже много классических мотофестивалей. Там настоящие мастодонты этого рынка, нам бессмысленно с ними конкурировать. Мы не сможем предложить аудитории вау-эффект в таком формате, в отличие от спортивной составляющей. Вот тут мы составим конкуренцию многим площадкам. И мы за здоровый образ жизни!

— Как, кстати, мотогонщикам расширенный вариант трассы?

— Вау-эффект у них точно был: длинная прямая трассы позволяет развивать колоссальную скорость. На новом участке перепад высот, сложный рельеф — надо очень вдумчиво работать с точками торможения, со сцеплением с дорогой. Нет ни одной простой траектории. Получается зрелищно для зрителей и добавляет остроты спортсменам.

Новый участок трассы «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— А есть чемпионаты, которые всё-таки «заказывают» для аренды старую короткую версию?

— Есть такие серии. Например, обладатели классических автомобилей, советской техники. Для них прямые получаются слишком длинными — сложновато ехать «в отсечке» на высшей передаче 10–15 секунд. В прошлом году приходилось ставить шиканы на длинных прямых, чтобы классическая техника могла сбросить скорость.

Мы провели серьёзную работу с Комитетом трасс и безопасности РАФ и получили омологацию, которая позволяет нам в рамках одного уикенда работать как на длинной, так и на короткой конфигурации. Раньше можно было использовать только один вариант, потому что требовалась серьёзная перестройка зоны поворотов 13 и 13А. Мы доработали трассу в межсезонье, и теперь, например, «Туринг» в РСКГ можно ехать по длинной конфигурации, а сразу после него исторический кубок — по короткой. Прежде для изменения конфигурации требовалось условно полдня работы, но теперь мы доработали эту зону — достаточно просто переставить конусы.

— Что нового планируется на «Гараж Фесте»?

— Добавляется ещё одна кольцевая гонка: у нас поедет Classic Touring в дополнение к гонкам на выносливость REC. Переместим «Формулу Студент» в паддок, сделаем поближе к публике. Снова пройдёт фестиваль «Автокультура», который в этом году будет посвящён автомобилям кино, музыки и искусства, будут обновления и на выставке спортивных автомобилей. Как обычно, с нами RDS Europe. Ну и концерты. Недавно мы объявили, что в воскресенье выступят HammAli & Navai. В субботу тоже будет крупный артист, но его мы объявим чуть позже.

Формат «Гаража» сложился, и мы очень довольны получившимся балансом. В этом году ещё раз его обкатаем, а на следующий опять будем искать что-то новое, потому что история должна развиваться. Хотим, чтобы люди понимали: «Гараж Фест» не одно и то же каждый год, есть какие-то изменения. Уверен, мотофестиваль нам поможет, ведь это новые знания.

Garage Fest на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Поменялись ли как-то расклады для тех, кто хочет доехать до трассы?

— В целом всё по-прежнему: машины, автобусы, электрички. В рамках «Гаража» в обязательном порядке вновь объявим о партнёрской программе с одним из каршерингов. Что касается электричек, то по аналогии с прошлым годом будем сотрудничать с Октябрьской железной дорогой об изменении такта электричек и создании более комфортного расписания, чтобы поезда останавливались на 69-м километре и в Сосново. Будем делать всё необходимое, чтобы людям было удобно до нас добраться.

— А что с загадочной железнодорожной платформой «Игора» около курорта, когда её откроют для пассажиров?

— Ничего пока не могу сказать. Надеюсь, скоро откроют. Будем в том числе об этом разговаривать с РЖД, чтобы они посодействовали.

«Сильно сомневаюсь, что позиция по MotoGP и Мировому супербайку вдруг станет пророссийской!»

— По ощущениям, международный автоспорт как-то снова налаживает контакты с Россией — пошли трансляции WRC, DTM… Не пора ли начинать какие-то обсуждения о проведении международных гонок или пока в этом нет смысла?

— На коммерческом уровне я смысла в таких диалогах сейчас не вижу. С Формулой-1 мы там же, где и находились: они ушли, хлопнув дверью, деньги не возвращают. Учитывая, что «Дорна» недавно продалась «Либерти», сильно сомневаюсь, что позиция по MotoGP и Мировому супербайку вдруг станет пророссийской!

Если говорить о других сериях… DTM сейчас — обычный GT-чемпионат имени Стефана Рателя. При всем моём уважении к Рателю, создавшему уникальное зрелище, DTM как бренд уже не работает. У нас свои GT-гонки абсолютно не хуже.

Глобально же, в моём понимании, это потепление отношений должно подкрепляться работой федераций. Как бы сильно не хотели две коммерческие организации договориться и провести этап в России, любой официальный чемпионат подконтролен ФИА или ФИМ. Пока на этом спортивно-политическом уровне не будет найдено решение, все коммерческие договорённости бессмысленны, так что разговаривать надо на уровне выше.

Но вообще у нас сейчас абсолютно уникальная возможность заниматься собой. У нас очень сильная поддержка министерств и ведомств по развитию наших национальных серий, по повышению интереса к автоспорту. Поэтому… Они же сами ушли? Ну вот пусть сами и приходят. Это моё личное мнение, но я смотрю на это вот так.

Алексей Титов Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Не верите в сценарий: человек посмотрел Формулу-1 и после этого заинтересовался российским автоспортом?

— Наверное, такое тоже было и есть, но львиная доля фанатов Формулы-1 в России с комфортом наблюдает за ней с дивана. Даже когда Ф-1 была в стране, хардкорные болельщики гораздо комфортнее чувствовали себя на диване с видео и таймингом. А уж то, с каким отношением любители Ф-1 относятся к другим дисциплинам, это вечный разговор! На ралли формулисты ещё смотрят не свысока, готовы с ними сидеть в одной комнате, а когда ты начинаешь фанату Формулы-1 рассказывать про российское «кольцо», дрэг или дрифт, то такое ощущение, словно ему под носом развернули какую-то гадость. Хотя все упомянутые дисциплины в России хорошо развиваются, качественно организованы.

— Традиционный вопрос: изменилась ли как-то ситуация с выплатой «Росгонкам» взноса за Гран-при России 2022 года?

— Ничего не меняется. Естественно, мы бьёмся, предпринимаем определённые действия, работаем с юристами, но пока ситуация такая: «притырили», как сказал Андрей Леонидович Костин! Мне очень нравится эта цитата. Их позиция: мы бы рады вернуть, но вы все под санкциями, переводы закрыты, поэтому извините, ждите.

— Потом можно будет потребовать с «Либерти» проценты?

— Конечно. А как иначе? Эти деньги могли бы работать на наше благо.

— Нельзя ли через «Росгонки» передать Ф-1 просьбу убрать нелепый бан российских IP на официальном сайте и канале YouTube?

— «Либерти» — левацкая организация, поэтому она действует согласно американской левацкой политике, которой пропитана половина Штатов. Я, конечно, обращение ей отправлю, но, с учётом наших общих напряжённых отношений, сомневаюсь, что будет какой-то результат. Но весточку направим!