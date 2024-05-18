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Борис Ротенберг избран новым президентом Российской автомобильной федерации

Борис Ротенберг избран новым президентом Российской автомобильной федерации
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Бизнесмен Борис Романович Ротенберг был избран новым президентом РАФ (Российской автомобильной федерации), сообщает телеграм-канал организации. Известный предприниматель получил большинство голосов в голосовании. Ротенберг сменил на посту Виктора Кирьянова, занимавшего этот пост 20 лет.

Ротенберг является основателем программы SMP Racing, которая существует с 2013 года. С 2014 года проводится Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) в пяти технических классах.

Ротенберг также известен своей деятельностью в футболе, являясь президентом клуба «Сочи».

Общественная организация РАФ была основана в 1991 году. В 1992 году ФИА приняла федерацию в свои члены. Организация занимается развитием и популяризацией различных видов автоспорта в России.

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