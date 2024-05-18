Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг объяснил, почему раздал слипстрим Ферстаппену в квалификации Имолы

Хюлькенберг объяснил, почему раздал слипстрим Ферстаппену в квалификации Имолы
Комментарии

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг объяснил, почему он помог пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, дав тому возможность в решающий момент сессии проехать за собой в слипстриме.

«Я и Макс помогли друг другу в квалификации. Он пару раз выручил меня во втором сегменте, а я отдал ему должок в третьем. Иногда надо помогать друг другу», – приводит слова Хюлькенберга Sky Sports F1.

На проходящем на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари Гран-при Эмилии-Романьи Макс Ферстаппен завоевал восьмой поул подряд, повторив достижение Айртона Сенны. Нидерландец опередил показавшего второй результат пилота «Макларена» Оскара Пиастри на 0,074 секунды. Нико Хюлькенберг показал 10-й результат.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен: я не ожидал, что окажусь на поуле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android