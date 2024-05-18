Хюлькенберг объяснил, почему раздал слипстрим Ферстаппену в квалификации Имолы

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг объяснил, почему он помог пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, дав тому возможность в решающий момент сессии проехать за собой в слипстриме.

«Я и Макс помогли друг другу в квалификации. Он пару раз выручил меня во втором сегменте, а я отдал ему должок в третьем. Иногда надо помогать друг другу», – приводит слова Хюлькенберга Sky Sports F1.

На проходящем на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари Гран-при Эмилии-Романьи Макс Ферстаппен завоевал восьмой поул подряд, повторив достижение Айртона Сенны. Нидерландец опередил показавшего второй результат пилота «Макларена» Оскара Пиастри на 0,074 секунды. Нико Хюлькенберг показал 10-й результат.