Четыре модели Ferrari сразились в грандиозной дрэг-битве

Четыре модели марки Ferrari сошлись в гонке на прямой по правилам дрэг-рейсинга. В заездах приняли участие суперкроссовер из Маранелло Purosangue и 812 GTS с атмосферными V12, 296 GTB с 3-литровым V6 и SF90 Stradale, у которой под капотом 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Самый мощный из представленных автомобилей — 1000-сильный гибридный Ferrari SF90 Stradale. 296 GTB тоже оснащена гибридом, но чуть более скромным — на 830 сил. У Ferrari 812 GTS — открытой версии 812 Superfast — и Purosangue один и тот же атмосферный V12, но в первой случае он развивает 800 сил, а во втором — 725.

Медленнее всех на четверти мили закономерно оказался Purosangue, проехавший дистанцию за 11,4 секунды. 812 GTS оказалась третьей, совсем немного уступив 296 GTB (10,7 секунды против 10,4), а победа осталась за Ferrari SF90 Stradale — 9,8 секунды.

Отметим, что чуть ранее carwow свели на дрэг-стрипе Ferrari и Lamborghini: Purosangue сразился с Urus, а SF90 Stradale вышла на трассу против Revuelto.