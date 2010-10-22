Главы топ-команд Ф-1 прокомментировали появление Гран-при России

Руководители ведущих команд Формулы-1 прокомментировали подписание контракта на проведение Гран-при России в Сочи в ходе официальной пресс-конференции FIA.

Глава «Рено» Эрик Булье: «Думаю, очевидно, это хорошие новости для Формулы-1. Это ещё один шаг по приходу России в этот бизнес. Очевидно, что переговоры велись напрямую с Берни. Эта новость не имеет прямого влияния на наших спонсоров или нашего пилота. Очевидно, это шаг вперёд, который должен в будущем помочь Формуле-1 и, возможно, российскому пилоту».

Глава «Феррари» Стефано Доменикали: «Думаю, нам нужно получить побольше информации. Мы слышали об этой новости по телевизору, это позитивное известие, но чем больше у нас новых организаторов и новых трасс, тем серьёзнее надо анализировать, что происходит с нынешними этапами. Нам нужно это понять, но хорошо видеть, что новые страны заинтересованы в Формуле-1».

Глава «Макларена»Мартин Уитмарш: «Концепция Гран-при России отличная. Очевидно, что это фантастика, если для Формулы-1 создаются новые автодромы, а Россия — очень важный рынок. Думаю, люди передо мной уже отметили, что мы не знаем подробностей. Как я понимаю, трасса находится в городе размером с Рочдейл (город в Англии с населением менее 100 тысяч человек. — Прим. „Чемпионат.ру“), но он будет развиваться. Это необычный этап по ряду причин, и, по правде, мы ещё ничего о нём не знаем. Когда мы узнаем реальную информацию, я уверен, она будет захватывающей».

Глава «Ред Булл»Кристиан Хорнер: «А где находится Рочдейл? Формула-1 — это международный спорт. Иметь Гран-при в России — это отлично. Это один из крупнейших рынков в мире, это важный рынок для „Ред Булл“, и я думаю, что там будет интересно. Если вы посмотрите на этапы, недавно введённые Берни, и на трассы вроде Сингапура, то нет причин сомневаться, что в России смогут создать трассу, подходящую Формуле-1. Так что календарь Ф-1, определённо, не собирается сокращаться».