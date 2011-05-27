Онлайн-трансляция Ралли Аргентины WRC на "Чемпионат.ру"
Поделиться
В Аргентине стартовал второй день шестого этапа чемпионата мира по ралли. «Чемпионат.ру» ведёт текстовую трансляцию всех спецучастков, следить за которой вы можете здесь:
Ралли Аргентины WRC. Онлайн-трансляция.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
16:04
-
14:28
-
13:51
-
12:26
-
11:34
-
10:42
-
10:10
-
00:52
- 18 августа 2022
-
22:54
-
21:36
-
20:57
-
19:43
-
18:38
-
17:30
-
16:37
-
15:51
-
15:46
-
14:44
-
13:30
-
13:12
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:13
-
09:27
-
01:08
-
00:35
- 17 августа 2022
-
23:42
-
21:37
-
20:40
-
20:16
-
18:14
-
16:32
Партнерский контент