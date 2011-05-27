Онлайн-трансляция Ралли Аргентины WRC на "Чемпионат.ру"

В Аргентине стартовал второй день шестого этапа чемпионата мира по ралли. «Чемпионат.ру» ведёт текстовую трансляцию всех спецучастков, следить за которой вы можете здесь:

Ралли Аргентины WRC. Онлайн-трансляция.