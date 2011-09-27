Хорнер: расходы команды в 2010 году увеличились за счёт премиальных

Руководитель «Ред Булл” Кристиан Хорнер рассказал о том, что расходы конюшни в 2010 году увеличились за счёт бонусов, выплаченных членам команды после успешно проведённого сезона. Напомним, что по итогам прошлого сезона Себастьян Феттель завоевал титул чемпиона мира, а команда „Ред Булл” одержала победу в Кубке Конструкторов.

Отметим, что ранее в СМИ появились подозрения относительно того, что “Ред Булл” нарушил условия соглашения команд об ограничении бюджетов.

»Больше всего наши доходы возросли за счёт увеличения премиальных (на 20%) от руководства Ф-1 и спонсорских отчислений. Наши затраты также увеличились. Очевидно, что мы находились под более пристальным вниманием из-за соглашения об ограничении бюджетов. Но мы полностью придерживались его. Причина увеличения затрат состоит в том, что команда выплатила премиальные своим сотрудникам за успешное выступление в сезоне”, — цитирует Хорнера Pitpass.

Учитывая, что премиальные многих пилотов за победу в гонке составляют около £ 1 млн, то увеличение бюджета на 33%, не кажется таким уж невероятным, учитывая то, что Феттель в прошлом сезоне выиграл пять гонок, и команда победила в чемпионате и Кубке Конструкторов.