Закрытый показ

Соперничество лучших защит ассоциации, неудержимый фронт-корт "Буллз", снайперы и резервисты, а также спад "Сиксерс" – в превью серии первого раунда плей-офф НБА между "Чикаго" и "Филадельфией".

ПРОГНОЗЫ

– Лев САВАРИ, редактор отдела «Баскетбол» «Чемпионат.com»: 4-0 / «Чикаго»

– Евгений НИКОЛАЕВ, обозреватель «Чемпионат.com» из Каунаса: 4-1 / «Чикаго»

– Зураб ЧИТАЯ, обозреватель «Чемпионат.com» из Москвы: 4-1 / «Чикаго»

– Александр МОРОЗ, обозреватель «Чемпионат.com» из Минска: 4-1 / «Чикаго»

– Александр СЛУЖАКОВ, обозреватель «Чемпионат.com» из Москвы: 4-2 / «Чикаго»

– Константин КУЧЕР, обозреватель «Чемпионат.com» из Красноярска: 4-0 / «Чикаго»

– Георгий ГИГИНЕИШВИЛИ, обозреватель «Чемпионат.com» из Москвы: 4-2 / «Чикаго»

– Александр РАБЕНОК, обозреватель «Чемпионат.com» из Калининграда: 4-1 / «Чикаго»

– Павел ХРУСТАЛЁВ, обозреватель «Чемпионат.com» из Санкт-Петербурга: 4-1 / «Чикаго»

– Джон ХОЛЛИНДЖЕР, аналитик ESPN: 4-1 / «Чикаго»

ПРЕВЬЮ

Бывают такие ситуации: врежется в голову какое-нибудь воспоминание – и не отделаешься от него никак. Почему-то всплывает в памяти «Всезвёздный уик-энд-2005». Конкретнее – конкурс трёхочковых. На трибунах восседают будущий MVP «Матча звёзд» Айверсон и новичок Игуодала. Напоминает парочка скорее видных персон рэп-индустрии, нежели баскетболистов. Ну а поддерживает дуэт Корвер, который сражается за победу в соревновании «дальнобойщиков».

Спустя семь лет из той троицы в «Сиксерс» остался только Игуодала. След Айверсона уже давно простыл, во всяком случае в НБА, а Корвер в стане «Чикаго» отправляется в поход за чемпионскими перстнями. Первым препятствием на дороге к оным является как раз бывшая дружина снайпера. Для того чтобы переступить её, подопечным Тибодо даже необязательно высоко поднимать ногу. На равнине оступиться чрезвычайно сложно.

О стремительном падении птенцов Дага Коллинза говорено уже немало. Выглядевший зимой едва ли не идеально коллектив по весне резко снизил стоимость собственных акций. В результате даже за попадание в плей-офф как таковое побороться пришлось. В нокаут-раунд пробились, но с восьмого места. В противоборстве же с лучшей командой Востока шансов у Игуодалы и компании практически нет.

В первую очередь преимущество «Буллз» кроется в борьбе под щитами. Не секрет, что с момента прихода Бузера коллектив являет собой один из самых грозных фронт-кортов в ассоциации. Вот и на сей раз команда финишировала первой в лиге по среднему количеству подборов, а также по разнице между числом собственных отскоков и оппонентов. В последнем показателе «Филадельфия», к примеру, располагается не на самом престижном 19-м месте. Если Брэнд и Хойес с горем пополам ещё могут сражаться с визави, то великаны-резервисты «Чикаго» (Гибсон и Ашик) выглядят не в пример презентабельнее соперников.

К слову, о «скамеечниках». Успех Денга и компании в «регулярке» во многом зиждился на большом выборе исполнителей, что позволяет изменять тактический рисунок, а также не замечать отсутствия лидеров. Более 35 игр в сезоне пропустил Хэмилтон, более 25 – Роуз, более 10 – Денг. Однако на конечный результат проблемы со здоровьем троицы практически не сказались.

Вообще-то, главным и чуть ли не единственным аргументом в пользу «Филадельфии» является далеко не самое оптимальное физическое состояние лидера оппонента. Перманентно травмированный Ди-Роуз явно далёк от лучших кондиций. Особенно в плане точности броска. Посудите сами: в матче с «Никс» прошлогодний MVP реализовал лишь 8 из 26 попыток, с «Хит» – 1 из 13, с «Пистонс» – 9 из 22, с «Пэйсерс» – 3 из 13. Прибавьте к этому тот факт, что за «малышом» тенью будет следовать Холидэй (если Коллинз не решит разменять на него Игуодалу) – и котировки парней из Пенсильвании слегка повысятся. Особенно если учитывать, что другие главные атакующие опции (Денг и Бузер) будут прикрыты Игуодалой и Брэндом если не наглухо, то достаточно качественно.

Впрочем, обольщаться не стоит. Во-первых, относительную свободу получат вторые номера «Буллз» – те же Хэмилтон и Корвер, которые способны доставить сопернику немало проблем. Во-вторых, гоняться за лидерами победителя «регулярки» на протяжении 48 минут невозможно. В противном случае придётся переписывать научные пособия о пределе возможностей человеческого организма. В-третьих, даже в случае добротной оборонительной игры «Сиксерс» ожидает уйма неприятностей на чужой половине площадки.

Да, дуэль «Чикаго» и «Филадельфии» – это соперничество двух лучших защищающихся команд ассоциации («Бостон» оставим за скобками). Однако нападение лидеров конференции действует-то не в пример успешнее визави. В частности, в плане КПД дальних попыток. Конечно, Уильямсу со товарищи стоит отдать должное – от клише «команды без броска» они избавились. К примеру, Игуодала реализовывает практически 40% «трюльников» вместо 31-33% в былые годы. Однако в целом Тибодо располагает куда большим выбором снайперов. Помимо этого, в случае «сдваивания» на ком-нибудь из больших либо концентрации особого внимания на Роузе те же Корвер, Хэмилтон, Уотсон и другие перманентно будут получать возможности для того, чтобы огорчить соперника.

В общем, ждёт нас не самое результативное и не самое зрелищное противостояние. Особой интриги ждать также не приходится. «Чикаго» – претендент на чемпионское звание. «Филадельфия» – одно из главных разочарований второй половины сезона. Преимущество в борьбе под щитом, большая глубина состава, а также наличие качественных снайперов и предопределят успех «Буллз».

НБА. Плей-офф. Первый раунд. Восток

«ЧИКАГО БУЛЛЗ» (1) vs «ФИЛАДЕЛЬФИЯ СИКСЕРС» (8)

Расписание матчей: 28 апреля и 1, 4, 6, 8*, 10* и 12* мая

* – если потребуется.

Личные встречи в нынешнем сезоне (2-1): 89:80 – в Чикаго, 82:98 и 96:91 – в Филадельфии.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

«ЧИКАГО БУЛЛЗ» (50 побед – 16 поражений)

Чемпионских званий: 6 (1991-93, 1996-98)

Победитель конференции: 6 (1991-93, 1996-98)

Победитель дивизиона: 9 (1975, 1991-93, 1996-98, 2011-12)

Результат прошедшего сезона: поражение в финале конференции от «Майами Хит» (1-4)

Главный тренер: Том ТИБОДО.

– разыгрывающие: Деррик РОУЗ, Си Джей УОТСОН, Джон ЛУКАС, Майк ДЖЕЙМС;

– атакующие защитники: Ричард ХЭМИЛТОН, Ронни БРЮЭР, Джимми БАТЛЕР;

– лёгкие форварды: Луол ДЕНГ, Кайл КОРВЕР;

– тяжёлые форварды: Карлос БУЗЕР, Тадж ГИБСОН, Брайан СКАЛАБРИНИ;

– центровые: Жоаким НОА, Омер АШИК.

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ СИКСЕРС» (35 побед – 31 поражение)

Чемпионских званий: 3 (1955, 1967, 1983)

Победитель конференции: ABA – 6 (1950, 1952, 1955, 1966-68), НБА – 5 (1977, 1980, 1982-83, 2001)

Победитель дивизиона: НБА – 5 (1977, 1978, 1983, 1990, 2001)

Результат прошедшего сезона: поражение в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4).

Главный тренер: Даг КОЛЛИНЗ

– разыгрывающие: Джру ХОЛИДЭЙ, Лу УИЛЬЯМС;

– атакующие защитники: Эван ТЁРНЕР, Джоди МИКС;

– лёгкие форварды: Андре ИГУОДАЛА, Таддеуш ЯНГ, Сэм ЯНГ;

– тяжёлые форварды: Элтон БРЭНД, Крэйг БРЭКИНС, Тони БЭТТИ;

– центровые: Спэнсер ХОЙЕС, Никола ВУЧЕВИЧ, Лавой АЛЛЕН.

СТАТИСТИКА

Показатели игроков в регулярном чемпионате («Чикаго» – «Филадельфия»):

– очки в среднем за игру: Деррик Роуз – 21,8 / Лу Уильямс – 14,9;

– подборы в среднем за игру: Жоаким Ноа – 9,8 / Спенсер Хойес – 7,3;

– передачи в среднем за игру: Деррик Роуз – 7,9 / Андре Игуодала – 5,5;

– перехваты в среднем за игру: Ронни Брюэр – 1,09 / Андре Игуодала – 1,73;

– блокшоты в среднем за игру: Жоаким Ноа – 1,44 / Элтон Брэнд – 1,62;

– количество дабл-даблов: Жоаким Ноа – 24 / Элтон Брэнд – 11;

– количество трипл-даблов: Жоаким Ноа – 1 / Андре Игуодала – 1.

Показатели команд в регулярном чемпионате («Чикаго» – «Филадельфия»):

– набранные и пропущенные очки в среднем за игру: 96,2 – 88,4 (+7,8) / 93,8 – 89,1 (+4,7)

– количество подборов в среднем за игру (своих – соперника): 46,5 – 40,0 (+6,5) / 43,1 – 43,8 (-0,7)

– количество передач в среднем за игру (своих – соперника): 23,0 – 19,0 (+4,0) / 22,0 – 19,4 (+2,6)

– количество перехватов в среднем за игру (своих – соперника): 6,9 – 7,5 (-0,6) / 8,0 – 5,9 (+2,1)

– количество блок-шотов в среднем за игру (своих – соперника): 5,9 – 5,2 (+0,7) / 5,2 – 4,8 (+0,4)

– количество потерь в среднем за игру (своих – соперника): 14,1 – 13,3 (-0,8) / 11,2 – 13,9 (+2,7)

– процент реализации с игры (свой – соперника): 45,0 – 42,3 (+2,7) / 44,9 – 42,6 (+2,3)

– процент реализации из-за дуги (свой – соперника): 37,6 – 32,7 (+4,9) / 36,3 – 33,0 (+3,3)

– процент реализации штрафных бросков (свой – соперника): 72,2 / 74,1.