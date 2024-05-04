Войнаровски сообщил статус Тайрона Лю насчёт потенциального подписания в «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что руководство клуба «Лос-Анджелес Клипперс» может продлить контракт с главным тренером команды Тайроном Лю на фоне новостей о его потенциальном подписании в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, 3 мая стало известно об увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Сразу после этого Войнаровски и прочие инсайдеры упоминали кандидатуру Тайрона Лю в качестве одной из наиболее вероятных замен Хэма в «Лейкерс», если тот не будет продлевать контракт с «Клипперс».

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» уступает «Даллас Маверикс» в серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 2-3. Заключительная, шестая игра состоится сегодня, 4 мая.