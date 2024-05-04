Репер Кендрик Ламар упомянул Леброна и Карри в своём дисс-треке про Дрейка

Известный артист хип-хопа Кендрик Ламар выпустил очередной дисс-трек под названием meet the grahams, посвящённый популярному рэперу Дрейку. Ламар в песне упомянул звёздных баскетболистов НБА Леброна Джеймса и Стефена Карри.

«Хэй, Леброн, держи свою семью подальше от него; хэй, Карри, держи свою семью подальше от него», — зачитал Ламар в своей песне.

Таким образом, Кендрик предостерёг Леброна и Карри от встреч с Дрейком после того, как обвинил канадского рэпера в педофилии и торговле несовершеннолетними девушками.

Дрейк неоднократно появлялся на шоу The Shop, принадлежащем Леброну. Карри, в свою очередь, неоднократно публично рассказывал дружеские истории, связанные с канадским репером, а Дрейк упоминал в своих песнях жену Стефена.