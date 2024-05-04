«Он был очень эмоциональным». Илона Корстин — о финале Единой молодёжной лиги

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин прокомментировал финал Единой молодёжной лиги между «Зенитом-М» и «ЦСКА-Юниор». Игра завершилась победой петербуржцев со счётом 77:74.

«Считаю, что финал удался, он был очень эмоциональным. В прошлом году решающий матч «Финала четырёх» закончился с большой разницей в счёте, а в этот раз всё определялось в концовке, исход был непредсказуем до последних секунд. «ЦСКА-Юниор» занял первое место в регулярном сезоне, но по итогам «Финала четырёх» сильнее был «Зенит-М».

Я думаю, что основной фактор их успеха — это работа на подборе. Хочу отметить великолепную игру Егора Рыжова, который в итоге заслуженно стал MVP «Финала четырёх». Также я заметила, что в перерывах игроки «Зенита-М» были очень сплочёнными. Когда тренер брал тайм-аут, они обнимались по-братски. Было видно, что есть отличный командный дух и все нацелены на победу.

Я поздравляю «Зенит-М» и всех участников «Финала четырёх». Для молодых игроков это отличная возможность показать себя и свой талант. В дни проведения «Финала четырёх» на арене присутствовали многие скауты, тренеры клубов. Уверена, они взяли на заметку игроков, которые хорошо проявили себя на турнире. Надеемся, что они продолжат прогрессировать и во взрослом баскетболе в рамках Единой лиги ВТБ», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.