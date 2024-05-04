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ESPN опроверг информацию о запрете Патрику Беверли участвовать в эфирах канала

ESPN опроверг информацию о запрете Патрику Беверли участвовать в эфирах канала
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Пресс-служба телеканала ESPN выступила с опровержением новости о запрете защитнику «Милуоки Бакс» Патрику Беверли участвовать в эфирах канала в качестве гостя.

«Появилось ошибочное сообщение, в котором говорилось, что Патрику Беверли запретили появляться на ESPN. Он не запрещён и никогда не был запрещён», — сказано в пресс-релизе канала.

Напомним, после поражения в шестом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» в раздевалке продюсер ESPN Малинда Адамс пытался взять интервью у Патрика Беверли. Однако тот отказался отвечать на её вопросы, поскольку, как выяснилось, она не была подписана на его подкаст. Позже Адамс сообщила, что Беверли позвонил ей и попросил прощения.

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