Главный тренер «Монако» Обрадович вспомнил потасовку между своими игроками и «Партизаном»

Главный тренер французского клуба «Монако» Саша Обрадович на послематчевой пресс-конференции после четвёртой игры с «Фенербахче» вспомнил о потасовке между своими подопечными и игроками турецкого «Партизана».

«Могу сказать, что я был тем, кто первым ввязался в драку. Но теперь просто говорю себе: «Отойди». Так как у меня есть прошлогодний опыт с «Партизаном», Кевином Пантером и Серхио Льюлем, который мне не хочется повторять», — приводит слова Обрадовича портал Basket News.

Напомним, в минувшем матче между «Монако» и «Фенербахче» к концу встречи началась потасовка с участием игроков обеих команд и некоторых болельщиков турецкой команды, которые сидели на трибунах. Игра завершилась победой французского клуба со счётом 65:62

В прошлом сезоне Евролиги во втором матче серии плей-офф между «Реал Мадридом» и «Партизаном» игроки обеих команд набросились друг на друга после того, как произошло физическое столкновение между Серхио Льюлем и Кевином Пантером.