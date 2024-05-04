Банкеро, Вагнер и Саггс повторили достижение Дюранта, Уэстбрука и Хардена в плей-офф

Три игрока «Орландо Мэджик» отметились хорошим выступлением в шестом матче серии с «Кливленд Кавальерс»: Паоло Банкеро (27 очков), Франц Вагнер (26 очков) и Джейлен Саггс (22). Таким образом, Банкеро, Вагнер и Саггс стали самой молодой тройкой игроков со времён Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена в «Оклахома-Сити Тандер», которой удавалось набрать по 20 очков в отдельной встрече плей-офф.

Выступления баскетболистов «Мэджик» помогли команде одержать победу в матче со счётом 103:96. Таким образом, «Кавальерс» и «Орландо» сыграют в решающем седьмом матче серии за выход в полуфинал Восточной конференции. Победитель столкнётся с «Бостон Селтикс», переигравшим в серии первого раунда «Майами Хит».