Тиг и Джексон хотели стать героями, а прославили Томаса и Ирвинга

Как можно проиграть поединок, в котором твой лидер набрал 45 очков, а соперник смазал 22 из 33 трёхочковых при почти идентичных показателях совершённых подборов, потерь и фолов? Спросите тренерский штаб «Атланты», так и не придумавшего ничего лучше ковровых бомбардировок кольца «Бостона». Увы, но отсутствие «плана Б» обернулось для парней из Джорджии очередными проблемами, и если бы не исключительность Пола Миллсэпа, пославшего в цель 19 из 31 броска с игры, в том числе 3 из 6 из-за дуги, а также 4 из 6 штрафных, дополнительного времени в матче № 4 почти наверняка не случилось бы. Шутка ли, выбросив в пятницу из-за дуги мимо денег 27 из 36, номинальный фаворит противостояния подумал, что это случайность, и продолжил стучаться в закрытую дверь. В воскресенье стрельба по воробьям продолжилась – цели не достигли 31 из 43 выброшенных «бомб», в том числе 7 из 8 в овертайме.

Тем удивительнее, что в концовке основного времени Джефф Тиг сделал ставку на дальний бросок, а не пошёл в проход. Желание стать героем после того, как ты дважды кряду в последние 49 секунд влепил «трёхи» и помог своей команде проделать путь с «-4» до «+2», похвально, особенно в ситуации, когда ты ничего не теряешь и как минимум продолжишь выяснение отношений в овертайме, но всё-таки порой надо знать меру. «Мы просто сняли ногу с педали газа после того, как повели «+16» в третьей четверти. Из-за чего это случилось? Возможно, испытывали определённое давление, потому как «Бостон» продолжал гнуть свою линию, даже уступая. Нужно было просто вынести их вперёд ногами, а мы вместо этого предоставили сопернику шанс, которым тот воспользовался», – оправдывался Миллсэп за партнёров, набравших в сумме лишь на 5 очков больше, чем он.

На самом же деле причины «камбэка» хозяев лежат на поверхности – у «Хоукс» не попали в игру два ключевых запасных Табо Сефолоша и Деннис Шрёдер, о чём наглядно свидетельствуют 3 из 17 с игры и суммарные «-46» согласно показателю «плюс/минус». На этом фоне «Селтикс», напротив, хватило активности одного Маркуса Смарта. Уверенность в своих силах и активность разыгрывающего вынудила Брэда Стивенса в какой-то момент перейти на игру лёгкой пятёркой с Юнасом Йеребко в качестве отваливающегося на дугу центрового. Как не сложно догадаться, результат не замедлил сказаться. Однако, естественно, никакого паритета в серии не случилось бы без Айзеи Томаса, чьи 28 очков стали главным залогом успеха. Те, кто сомневается в полезности «малыша», пусть посмотрят, как тот сначала спас свою команду, пролетев между двумя визави и отзащищался против Тига в двух последних атаке четвёртой четверти, а потом феерил в овертайме.

Реджи Джексон, в отличие от Джеффа Тига, бросал трёхочковый одновременно с финальной сиреной при «-2». Стоило ли ему это делать, памятуя о 0-3 в серии? Скорее да, чем нет. Ставить защитнику на вид за промах сложно по одной причине, – за те 8,1 секунды, что у него были после паса партнёра под своим щитом, он ни разу не смог толком взглянуть на кольцо и прицелиться из-за превосходной опеки Кайри Ирвинга. Не дав визави разогнаться (справедливости ради тот получил мяч в статическом положении), разыгрывающий «Кливленда» сделал всё, чтобы осложнить тому жизнь перед потенциальной победной попыткой. И хотя хозяева, после того как мяч угодил в переднюю часть дужки, бросились к находившемуся ближе всех к эпизоду арбитру, умоляя того пересмотреть эпизод и зафиксировать фол, те остались непреклонны.

«Судьи обязаны быть частью системы, как и игроки, а не существовать вне её… их следует штрафовать, дисквалифицировать и даже увольнять за совершённые ошибки, – сухо прокомментировал Джексон решающий эпизод. – Не считаю, что итоговый счёт противостояния с «Кавальерс» отражает истинное положение вещей. Мы выглядели достойно в трёх матчах из четырёх и в двух из них могли победить. Осознание этого должно сделать нас сильнее, хотя в данный момент у большинства внутри сидит чувство обиды. Впрочем, это хорошо, потому что его стоит использовать для работы над собой в межсезонье. В следующий раз мы будем готовы сделать шаг вперёд, использовав полученный опыт. Ну а я, в свою очередь, хочу поблагодарить партнёров за то, что они сражались до последнего и не отступали в трудные минуты, с ними было приятно иметь дело».

Очевидно, не менее приятно играть с Ирвингом и Джеймсу, потому как благодаря стараниям защитника он имеет возможность не выкладываться на полную и экономить силы перед будущими сражениями. Если прикинуть, что «Атланте» и «Бостону» предстоит провести ещё минимум две игры, то в следующий раз на паркет подопечные Тайрона Лю выйдут явно не раньше следующих выходных. Что до их скромной победы, то она стала 12-й кряду в нокаут-раундах против «Пистонс» (с учётом серий 2007-го и 2009-го). Единственный коллектив, которому удавалось подобное – «Лейкерс», брал верх над «Сиэттлом» с 1980-го по 1989-й.