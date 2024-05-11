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«Динамо» Владивосток перехватило лидерство у «Химок» в финальной серии Суперлиги

«Динамо» Владивосток перехватило лидерство у «Химок» в финальной серии Суперлиги
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Сегодня, 11 мая, во Владивостоке на арене «Олимпиец» состоялся третий матч финальной серии Суперлиги между местным «Динамо» и «Химками». В итоге победу одержали хозяева со счётом 74:52 (24:9, 18:11, 17:13, 15:19).

Самым результативным игроком матча стал запасной баскетболист «Динамо» Михаил Ведищев. На его счету 14 очков и четыре результативные передачи. Также стоит отметить его одноклубника Андрея Десятникова, набравшего 12 очков и девять подборов. Даниил Аксёнов также набрал 12 очков, но попал лишь 5 из 14 бросков.

В составе «Химок» не оказалось ни одного игрока, кто бы дошёл до отметки в 10 очков. По девять очков набрали Александр Гаврилов и Александр Мальцев.

Таким образом, «Динамо» повело в серии со счётом 2-1. Дальневосточному клубу остаётся одна победа для того, чтобы выиграть титул.

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