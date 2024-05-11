Тренер «Локо» Секулич: усталость присутствует, но нужно быть готовыми к битве

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался перед третьим матчем полуфинальной серии с УНИКСом. Напомним, игра состоится сегодня, 11 мая, в 14:00 мск.

«В первую очередь мы сосредоточены на себе, на том, как будем строить свою игру, концентрироваться на чётком выполнении выбранного плана и стратегии на матч. Команда вышла на необходимый уровень перед началом полуфинальной серии и сейчас вопросы касаются только восстановления. Да, усталость после переезда и двух тяжёлых матчей присутствует, но это неизбежно и ожидаемо, ведь мы играем против сильной команды с опытным тренерским штабом и нам нужно быть готовыми к битве при любых раскладах.

Я не устаю говорить, что болельщики — наш шестой игрок, они дают нам поддержку, а вместе с ней и энергию, особенно в моменты, когда не всё складывается в нашу пользу. В этих домашних матчах нам как никогда нужна поддержка заполненных трибун «Баскет-Холла», это может стать решающим фактором. Так что, Локосемья, до встречи на матче!» — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.