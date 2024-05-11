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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Игрок УНИКСа Кулагин: мы провели основательную работу над ошибками

Игрок УНИКСа Кулагин: мы провели основательную работу над ошибками
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Баскетболист УНИКСа Дмитрий Кулагин высказался перед третьей игрой полуфинальной серии Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Напомним, матч состоится сегодня, 11 мая, в 14:00 мск.

«Мы провели основательную работу над ошибками и концентрируемся на собственной игре. Знаем, что нужно делать для победы. Планируем без лишних слов подтвердить свои амбиции делом на площадке», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

Счёт серии — 1:1. УНИКС взял первую игру, но во втором матче сильнее оказалось «Локо». Следующие две встречи пройдут в Краснодаре. Противостояние длится до четырёх побед.

«Локомотив» и УНИКС являются действующими финалистами турнира. В финале 2023 года сильнее оказались казанцы, переигравшие своих соперников в пяти играх.

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