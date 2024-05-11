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Стал известен обладатель награды «Лучший оборонительный игрок сезона» в Евролиге

Стал известен обладатель награды «Лучший оборонительный игрок сезона» в Евролиге
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Разыгрывающий «Олимпиакоса» Томас Уолкап был признан лучшим оборонительным игроком сезона в Евролиге. В голосовании принимали участие тренеры команд.

Уолкап стал лидером оборонительной системы команды, которая допускала наименьшее количество очков среди всех клубов Евролиги — 74,4 очка. Томас набрал наибольшее количество перехватов среди всех игроков лиги — 60, а также помог «Олимпиакосу» в третий раз подряд пробиться в «Финал четырёх».

Вторым в голосовании оказался Уолтер Тавареш из мадридского «Реала», третьим — игрок «Монако» Джон Браун. На четвёртом месте расположился Джош Небо из «Маккаби» Тель-Авив, на пятом — Джериан Грант из «Панатинаикоса».

Греческому клубу придётся столкнуться с «Реалом» в полуфинале турнира.

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