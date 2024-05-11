Эрик Грин рассказал, что нужно УНИКСу для победы в матче с «Локо»

Баскетболист УНИКСа Эрик Грин высказался перед третьей игрой полуфинальной серии Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Напомним, матч состоится сегодня, 11 мая, в 14:00 мск.

«Мы готовимся к физически тяжёлому матчу. Для победы УНИКСу нужно играть жёстко и не давать «Локомотиву-Кубань» брать подбор», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Грин набирает 13,1 очка с точностью трёхочковых в 38,9%.

Счёт серии — 1:1. УНИКС взял первую игру, но во втором матче сильнее оказалось «Локо». Следующие две встречи пройдут в Краснодаре, а пятая — в Казани. Противостояние длится до четырёх побед.

«Локомотив» и УНИКС являются действующими финалистами турнира. В финале 2023 года сильнее оказались казанцы, переигравшие своих соперников в пяти матчах.