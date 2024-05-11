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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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«Командный дух выходит на первый план». Ндур высказался о предстоящем матче с УНИКСом

«Командный дух выходит на первый план». Ндур высказался о предстоящем матче с УНИКСом
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Центровой «Локомотива-Кубань» Морис Ндур рассказал, что нужно продемонстрировать команде для успеха в ближайшем матче в рамках полуфинальной серии Единой лиги с УНИКСом. Матч состоится сегодня, 11 мая.

«Для нашей команды решающим фактором станет коммуникация. Она объединяет, делает наши связи на площадке крепче, определяет качество вовлечённости и в эпизодах, и в целом в игре. Чем лучше коммуникация, тем больше мы можем делать и индивидуально, и как команда. Так что, думаю, именно коммуникация будет иметь большое влияние на нашу игру.

Самое главное, что у нас крепкий командный дух — мы верим и доверяем друг другу. В коллективе важен каждый игрок, и неважно, попал ты в заявку на конкретный матч или нет — серия длинная и неизвестно, что ещё произойдёт. В любой момент нужно быть готовым выйти и помочь команде, ведь каждый матч может стать решающим. Поэтому командный дух, доверие и единение коллектива сейчас выходят на первый план».

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