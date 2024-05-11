Инсайдер Чарания назвал тренеров, с которыми «Лейкерс» проведут собеседования

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о четырёх специалистах, с которыми на следующей неделе проведёт собеседования «Лос-Анджелес Лейкерс». В списке кандидатов появился тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Джеймс Боррего, сообщает Чарания в подкасте Пэта Маккафи.

Помимо Боррего, в списке находится Кенни Аткинсон, бывший тренер «Бруклин Нетс», выводивший команду в плей-офф. Также «Лейкерс» поговорят с Дэвидом Адельманом, главным помощником Майка Мэлоуна в «Денвер Наггетс». Также называется имя Джей Джей Редика, который не имеет тренерского опыта в НБА и закончил игровую карьеру в прошлом году. Редик вместе с Леброном ведёт совместный подкаст Mind Your Game, где на глубоком уровне обсуждаются детали баскетбола.