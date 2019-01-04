«Жальгирис» почти сломал ЦСКА штрафными. Хэкетт был против

ЦСКА и «Жальгирис» неожиданно стали принципиальными соперниками в ушедшем 2018 году. Достаточно посмотреть на статистику тех четырёх игр и понять, что чемпион России вышел победителем лишь в одном, проиграв три (включая предсезонный). Самое обидное поражение для красно-синих случилось в Белграде в игре за третье место. Радости литовцев тогда не было предела.

Последняя встреча армейцев и клуба из Каунаса случилась 21 ноября в российской столице и стала воплощением того, за что зрители и любят лучшую игру с мячом. Команда Шарунаса Ясикявичюса, казалось, уже уверенно лидировала и готова была увозить победу, но этому воспротивился испанский джокер Серхио Родригес. Защитник ЦСКА попал несколько тяжелейших дальних бросков, перевёл игру в овертайм, где продолжил начатое и отобрал победу, продемонстрировав чудеса «гостеприимства».

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2019 год начинался для ЦСКА с выезда в Литву, где болельщики «Жальгириса» имели возможность лично освистать каждого из игроков российской команды — вместе и по отдельности. Что, собственно, они и сделали. Как и сделали традиционный ритуал – спели гимн своей страны «а капелла», доказав свою особенность среди всех европейских арен.

Забавный эпизод случился ещё до стартового спорного. На традиционное построение пятёрок Димитрис Итудис делегировал Родригеса, Хиггинса, Питерса, Курбанова и Хайнса. Вместе с арбитрами и соперниками они прослушали гимн турнира, после чего готовы были приступить к игре. Но тут судейский столик заметил несовпадение. Дело в том, что в протоколе игроком стартовой пятёрки был указан Отелло Хантер. Итудису ничего не оставалось, как подчиниться букве закона и произвести первую замену ещё до начала игры.

Красно-синим в первой четверти пришлось много фолить. Судьи, на радость местным болельщикам, выписывали персональные замечания, а уже после четырёх минут матча все нарушения гостей стали пробивными. Вообще, штрафные для «Жальгириса» стали своеобразным хлебом. «Зелёные» за две четверти набрали 18 очков, выполняя броски с линии.

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Однако большой радости количество реализованных штрафных литовцам не приносило. Всё дело в точности дальних бросков армейцев. Всем нам давно известен тезис о том, что три больше, чем два. Его нам наглядно продемонстрировали Стивен Карри и Клэй Томпсон из заокеанской команды «Голден Стэйт». Игроки ЦСКА взяли его на заметку и в первой четверти реализовали шесть дальних бросков из шести. Единственным, кто сделал это дважды, стал Дэниэл Хэкетт. Разница стала двузначной, а гневу Ясикявичюса не было предела. В одном из своих тайм-аутов легенда литовского баскетбола разнёс своих игроков, предъявив тем, что они отдаются игре лишь на 60 процентов.

Рулевому хозяев таки удалось докричаться. Защита хозяев начала действовать агрессивнее, но самое главное, совершенно разладилось то, что раньше получалось у игроков ЦСКА, — броски издали. Страшно сказать, но за вторую, третью и половину четвёртой четверти баскетболисты московского клуба смазали 16 дальних попыток подряд. «Проклятие» снял Кори Хиггинс, но к тому времени хозяева уже вели в счёте.

Без дальних бросков «Жальгирису» стало проще защищаться, а в нападении продолжало действовать правило «иди на фол и вставай на линию». В результате к середине четвёртой десятиминутке «зелёные» успешно преодолели отметку в 30 очков (34 броска), набранных с линии штрафной. Это почти половина всех набранных очков команды. К сравнению, армейцы к этому времени бросали лишь 11 раз.

Икс-фактором для хозяев стал Мариус Григонис. 24-летний защитник провёл вторую половину в режиме полноценной звезды. В то самое время, когда у российского клуба сбился прицел, он обрёл уверенность, реализовав три дальних мяча, а всего на его счету к концу матча значилось 13 очков. Это всего на три очка меньше его личного рекорда результативности, который, кстати, был установлен в ноябре в игре против ЦСКА.

Но главным героем матча стал Дэниэл Хэкетт. Защитник забил две трёхи в первой четверти и надолго ушёл в тень. Но в последние две минуты именно его находил передачами Уилл Клайберн, после которых итальянец не оставлял шансов «Жальгирису», эмоционально отмечая каждый свой успех.

19 очков Хэкетта — личный рекорд этого сезона и, пожалуй, лучший матч в форме ЦСКА. Защитник добыл для «армейцев» победу над принципиальным соперником.