Секулич: у команды настрой такой, как если бы это была главная игра сезона

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о настрое своей команды в преддверии второго матча четвертьфинальной серии с «Пармой».

«Нас ждёт важный матч. У команды настрой такой, как если бы это была главная игра сезона. Соперник точно внесёт корректировки в свой план после нашей первой встречи в «Баскет-Холле», но мы ждём этого и готовы. Наша задача — выйти и показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

Матч состоится сегодня, 25 апреля, начало в 20:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой «Локо» со счётом 112:85. Краснодарцы повторили рекорд плей-офф Единой лиги по набранным очкам в игре.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча наряду с противостоянием УНИКСа и «Самары».