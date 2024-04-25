Ненад Димитриевич отреагировал на признание MVP регулярного чемпионата Единой лиги

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26-летний разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал получение награды самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. О признании Димитриевича MVP регулярки стало известно сегодня, 25 апреля.

«Для меня большая честь получить награду MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. В этом году мы выиграли множество ярких матчей и победили в регулярке. Считаю, это результат усердной работы всей команды.

Мне бы хотелось поблагодарить Единую лигу, мою команду УНИКС, тренерский штаб во главе с Велимиром Перасовичем, медицинский персонал и наших преданных болельщиков. Но самая большая благодарность – моим одноклубникам, которые помогли мне стать лучшим игроком», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.