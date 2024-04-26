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Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс 121:83, как сыграли, победил Орландо Мэджик, результат матча плей-офф НБА 26 апреля

«Орландо» разгромил «Кливленд» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 121:83. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Кавальерс»

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 83
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Саггс - 24, Вагнер - 16, Фульц - 11, Энтони - 10, Айзек - 8, Ховард - 5, Блэк - 4, Хьюстан - 3, Океке - 3, Харрис - 2, Вагнер - 2, Картер - 2, Инглс, Битадзе
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 15, Аллен - 15, Митчелл - 13, Мобли - 10, Меррилл - 9, Ньянг - 7, Гарлэнд - 5, Моррис - 5, Страс - 4, Томпсон, Джонс, Окоро

«Орландо» уверенно выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 35 очков. За последние 12 минут хозяева увеличили преимущество до «+38».

Самым результативными игроками стал форвард хозяев Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл: 31 очко и 14 подборов. Вторым по результативности в составе хозяев стал защитник Джейлен Саггс, на счету которого 24 очка. Лучшим в составе «Кавальерс» был центровой Джарретт Аллен, набравший 15 очков.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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