«Орландо» разгромил «Кливленд» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 121:83. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Кавальерс»

«Орландо» уверенно выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 35 очков. За последние 12 минут хозяева увеличили преимущество до «+38».

Самым результативными игроками стал форвард хозяев Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл: 31 очко и 14 подборов. Вторым по результативности в составе хозяев стал защитник Джейлен Саггс, на счету которого 24 очка. Лучшим в составе «Кавальерс» был центровой Джарретт Аллен, набравший 15 очков.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.