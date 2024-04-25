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Кемба Уокер оценил первый год в европейском баскетболе после НБА

Кемба Уокер оценил первый год в европейском баскетболе после НБА
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Американский разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер поделился мнением о своём выступлении в нынешнем сезоне. Этот год является для американца первым в Европе. Ранее он выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я чувствую себя хорошо, по-настоящему хорошо. Я был важной частью команды, был рядом с парнями. Для меня это был отличный год. Выходя на площадку, я каждый раз делаю всё, что в моих силах. Мне действительно нравится эта команда и всё, что с ней связано. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Уокера RMC Sport.

Напомним, в четвертьфинальной серии Евролиги «Монако» встречается с «Фенербахче». В первой игре сильнее оказались турецкие баскетболисты.

«Фенербахче» вырвал победу у «Монако» в дополнительное время:

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