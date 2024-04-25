УНИКС уверенно победил «Самару» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Самарой». Встреча проходила в Казани на арене «Баскет-холл» и закончилась со счётом 77:64 (17:17, 26:16, 17:10, 17:21) в пользу хозяев площадки. Первую игру выиграли также казанцы. Таким образом, счёт в серии, которая будет продолжаться до трёх побед, стал 2-0.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский форвард Луи Лабери, набравший 14 очков. В составе «Самары» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету очков 14 очков. Кроме того, он совершил два подбора и отдал четыре результативные передачи.

Следующий матч команды проведут 28 апреля. Игра состоится уже в Самаре. Победитель серии сразится с сильнейшей командой из противостояния «Локомотива-Кубань» и «Пармы».