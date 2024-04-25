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УНИКС уверенно победил «Самару» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги

УНИКС уверенно победил «Самару» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Самарой». Встреча проходила в Казани на арене «Баскет-холл» и закончилась со счётом 77:64 (17:17, 26:16, 17:10, 17:21) в пользу хозяев площадки. Первую игру выиграли также казанцы. Таким образом, счёт в серии, которая будет продолжаться до трёх побед, стал 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 64
Самара
Самара
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин, Воронцевич
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский форвард Луи Лабери, набравший 14 очков. В составе «Самары» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету очков 14 очков. Кроме того, он совершил два подбора и отдал четыре результативные передачи.

Следующий матч команды проведут 28 апреля. Игра состоится уже в Самаре. Победитель серии сразится с сильнейшей командой из противостояния «Локомотива-Кубань» и «Пармы».

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