Девушка игрока «Перистери» Тревора Томпсона отозвала жалобу о домашнем насилии

Девушка центрового греческого клуба «Перистери» Тревора Томпсона несколько дней назад подала жалобу на игрока в полицию в связи с домашним насилием. Таким образом, баскетболист находился в розыске, но затем жалоба была отозвана спустя 48 часов после её подачи, сообщает Eurohoops.

Как сообщает источник, девушка баскетболиста заявила, что не хотела, чтобы её партнёра искала полиция. Также она сказала, что за четыре года взаимоотношения с Тревором не было ни одного инцидента с применением насилия.

Завтра, 26 апреля, «Перистери» встретится в полуфинале Лиги чемпионов ФИБА с «Тенерифе». В другом полуфинале участвуют «Мурсия» и «Малага».

Перед тем как уехать в Европу, Томпсон пытался попасть в НБА, играя за фарм-клуб «Голден Стэйт Уорриорз» в Лиге развития.