Гомельский назвал тренеров ЕЛ, Евролиги и НБА, больше всего влияющих на победы

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу тренерской деятельности.
«Можете назвать три тренера которые больше всего влияют на качество побед, с помощью тактик, решения взять тайм-аут, и так далее?» — поинтересовались у Гомельского.
«В Единой лиге ВТБ – Хавьер Паскуаль, Велимир Перасович Перасович и Евгений Пашутин.
В Евролиге – Шарунас Ясикявичюс, Эргин Атаман и Одед Каташ;
В НБА – Том Тибодо, Джо Маззула и Майк Мэлоун», — ответил Владимир.
Ранее Гомельский высказался на тему конфликта между прославленными игроками клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом.