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Гомельский назвал тренеров ЕЛ, Евролиги и НБА, больше всего влияющих на победы

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу тренерской деятельности.

«Можете назвать три тренера которые больше всего влияют на качество побед, с помощью тактик, решения взять тайм-аут, и так далее?» — поинтересовались у Гомельского.

«В Единой лиге ВТБ – Хавьер Паскуаль, Велимир Перасович Перасович и Евгений Пашутин.

В Евролиге – Шарунас Ясикявичюс, Эргин Атаман и Одед Каташ;

В НБА – Том Тибодо, Джо Маззула и Майк Мэлоун», — ответил Владимир.

Ранее Гомельский высказался на тему конфликта между прославленными игроками клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом.