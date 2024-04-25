Кендрик Перкинс назвал самую впечатляющую команду нынешнего плей-офф НБА

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс ответил на вопрос о том, является ли «Миннесота Тимбервулвз» самой впечатляющей командой нынешнего плей-офф НБА.

«Естественно, да. Ещё как! Подумайте сами. Все в лиге смотрят их серию с «Финиксом» и думают о том, что не хотят попадать на «Миннесоту». Да, бывают периоды в матче, когда у них начинаются проблемы в атаке. Но кое-что присутствует у них всегда — они стараются изо всех сил.

Посмотрите, например, на Руди Гобера. В некоторых владениях он обороняется против Кевина Дюранта, и у него это получается! То же самое касается и Таунса. Эдвардс заявлял, что им не нужен Дюрант, когда у них есть Макдэниелс. И Джейден доказывает, почему Энтони так сказал», — заявил Перкинс в эфире телеканала ESPN.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: