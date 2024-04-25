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Батлер сдержанно отпраздновал победу «Майами» во втором матче с «Бостоном»

Батлер сдержанно отпраздновал победу «Майами» во втором матче с «Бостоном»
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер смотрел матч своей команды с «Бостон Селтикс», будучи в заведении. На опубликованной Батлером записи видно, как баскетболист сдержанно празднует победу своих одноклубников.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:

Батлер не принимает участия в матчах из-за травмы. Сообщается, что он пропустил несколько недель и вряд ли сможет восстановиться во время серии с «Бостоном». В прошлом розыгрыше плей-офф «Майами» и «Селтикс» встретились в финале Восточной конференции.

Коллектив из Флориды тогда выиграл первые три матча, после чего «кельтам» удалось сравнять счёт. В седьмой игре подопечные Эрика Споэльстра оказались сильнее своих оппонентов и вышли в финал НБА. «Хит» сравняли счёт в серии с «Бостоном». Следующие две игры пройдут в Майами.

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