Батлер сдержанно отпраздновал победу «Майами» во втором матче с «Бостоном»

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер смотрел матч своей команды с «Бостон Селтикс», будучи в заведении. На опубликованной Батлером записи видно, как баскетболист сдержанно празднует победу своих одноклубников.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:

Батлер не принимает участия в матчах из-за травмы. Сообщается, что он пропустил несколько недель и вряд ли сможет восстановиться во время серии с «Бостоном». В прошлом розыгрыше плей-офф «Майами» и «Селтикс» встретились в финале Восточной конференции.

Коллектив из Флориды тогда выиграл первые три матча, после чего «кельтам» удалось сравнять счёт. В седьмой игре подопечные Эрика Споэльстра оказались сильнее своих оппонентов и вышли в финал НБА. «Хит» сравняли счёт в серии с «Бостоном». Следующие две игры пройдут в Майами.