Забавная реакция Йокича на правильно произнесенное его имя

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич сильно удивился, когда один из репортёров на пресс-конференции правильно произнёс его имя.

29-летний сербский центровой и его команда «Денвер Наггетс» заняли по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024 второе место в Западной конференции. Сейчас они играют серию первого раунда плей-офф против прошедших через плей-ин «Лос-Анджелес Лейкерс».

После первых двух матчей, которые состоялись в Денвере, «Наггетс» ведут в серии со счетом 2-0.

В этом сезоне Никола Йокич набирает в среднем за игру 26,4 очка, делает 12,4 подбора и 9,0 передачи.

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич по мнению игроков НБА считается главным претендентом на титул MVP сезона-2023/2024.