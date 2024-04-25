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Игрок НБА, лишившийся контракта на $ 82,5 млн, играет сейчас за $ 10 тыс.

Игрок НБА, лишившийся контракта на $ 82,5 млн, играет сейчас за $ 10 тыс.
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Атакующий защитник греческого клуба ПАОК Кевин Портер-младший по контракту, который действует до конца нынешнего сезона, заработает $ 10 тысяч. Об этом информирует HotNewHipHop. Стороны заключили соглашение весной этого года.

Отметим, что перед началом прошлого сезона Портер-младший подписал с «Хьюстон Рокетс» четырехлётний контракт, по которому должен был получить в общей сложности $ 82,5 миллиона.

Осенью 2023 года Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболиста задержали за нападение на свою девушку. Кевин грозило до семи лет лишения свободы. Зимой он пошёл на сделку со следствием и признал вину. При этом сообщалось, что одно из трёх выдвинутых против него обвинений было снято из-за недостатка доказательной базы. Отметим также, что впоследствии девушка заявляла, что инцидент был неверно подан СМИ.

После обвинений «Рокетс» обменяли Кевина в «Оклахома-Сити Тандер», однако новый клуб немедленно отказался от него, в результате чего игрок заработал лишь гарантированные $ 16,9 млн.

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