Назван статус двух лидеров «Фенербахче» перед играми плей-офф Евролиги с «Монако»

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс ожидает, что разыгрывающий команды Скотти Уилбекин должен вернуться в строй в скором времени, а Джонатан Мотли будет готов, скорее всего, к третьему матчу четвертьфинальной серии Евролиги с «Монако». Об этом информирует Basket News.

Кроме того, Ясикявичюс прокомментировал выездную победу команды в первом матче 1/4 финала Евролиги с «Монако». Напомним, встреча закончилась победой турецкой команды со счётом 95:91.

«Мы гордимся, что проявили свой характер, однако не испытываем гордости от показанной игры. В некоторых ситуациях мы не демонстрировали то, что может. Но всё-таки мы проявили характер», — сказал Шарунас.

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«Фенербахче» вырвал победу у «Монако» в дополнительное время: