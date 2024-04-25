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Фаната, который якобы расистки оскорбил брата Халибёртона, не удалили с арены

Фаната, который якобы расистки оскорбил брата Халибёртона, не удалили с арены
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Служба безопасности арены Файсерв-форум (Милуоки, США) была уведомлена о действиях фаната, якобы оскорбившего на расовой почве младшего брата разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, но не удалила его с арены. Об этом сообщает издание Ahn Fire Digital со ссылкой на источники в НБА.

«Сотрудник службы по работе с гостями арены сообщил, что во время воскресной игры несколько гостей сидели не на своих местах. Сотрудник службы по работе с гостями попросил группу переместиться на соседний сектор, чтобы занять свои места.

Затем один из членов группы заявил представителю, что человек, сидевший перед ним, использовал в его адрес оскорбительный термин. Обвиняемый отверг обвинения.

Группа заняла свои места, о дальнейших инцидентах не сообщалось. Мы очень серьезно относимся к нашей фанатской среде и стремимся обеспечить безопасность на арене», — прокомментировал инцидент представитель «Бакс».

После двух матчей в Милуоки счет в серии между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» — 1-1. Третья игра серии состоится в пятницу, а четвёртая — в воскресенье.

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