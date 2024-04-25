«Он слишком скромен, чтобы сказать это». Чет Холмгрен назвал своего MVP НБА

Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен во время интервью после победы в матче плей-офф НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:92, 2-0 в серии) высказал мнение, что награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА следует вручить его товарищу по команде, разыгрывающему Шею Гилджес-Александеру.

«Я должен добавить ещё кое-что. Он слишком скромен, чтобы сказать это, но он MVP прямо сейчас. Я скажу это за него, потому что он этого не скажет. Это всё, что у меня есть», — сказал Холмгрен.

Во втором матче с «Пеликанс» Гилджес-Александер набрал 33 очка, а также совершил три подбора и отдал пять результативных передач. Шей стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: