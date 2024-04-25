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Джимми Батлер опубликовал фото, высмеивающее цитату Джейлена Брауна

Джимми Батлер опубликовал фото, высмеивающее цитату Джейлена Брауна
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер выложил пост в социальных сетях после победы своей команды в матче с «Бостон Селтикс» (111:101).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 28, Уайт - 13, Холидэй - 9, Порзингис - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 21, Мартин - 21, Жакез-мл. - 14, Йович - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 6, Райт - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Батлер, Робинсон, Брайант, Лав

На фотографии изображено лицо Джимми Батлера, помещённое на форварда «Селтикс» Джейлена Брауна. Внизу можно увидеть цитату Брауна из прошлого плей-офф: «Только попробуйте дать нам одну победу». Джейлен произнёс это после того, как «Бостон» проиграл «Майами» в первых трёх матчах серии в финале Восточной конференции. В итоге «кельтам» удалось выиграть следующие три встречи, но в седьмой игре коллектив из Флориды оказался сильнее и вышел в финал НБА.

Фото: Личный архив Джимми Батлера

«Хит» сравняли счёт в серии с «Бостоном». Следующие две игры пройдут в Майами. Батлер не принимает участия в матчах из-за травмы.

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