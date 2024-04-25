Джимми Батлер опубликовал фото, высмеивающее цитату Джейлена Брауна

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер выложил пост в социальных сетях после победы своей команды в матче с «Бостон Селтикс» (111:101).

На фотографии изображено лицо Джимми Батлера, помещённое на форварда «Селтикс» Джейлена Брауна. Внизу можно увидеть цитату Брауна из прошлого плей-офф: «Только попробуйте дать нам одну победу». Джейлен произнёс это после того, как «Бостон» проиграл «Майами» в первых трёх матчах серии в финале Восточной конференции. В итоге «кельтам» удалось выиграть следующие три встречи, но в седьмой игре коллектив из Флориды оказался сильнее и вышел в финал НБА.

Фото: Личный архив Джимми Батлера

«Хит» сравняли счёт в серии с «Бостоном». Следующие две игры пройдут в Майами. Батлер не принимает участия в матчах из-за травмы.